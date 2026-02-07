Napoli Conte furioso e felice | Ora gioco io! La verità su McTominay

Dopo la vittoria al fotofinish contro il Genoa, Antonio Conte si è lasciato andare a emozioni forti. L’allenatore ha festeggiato il suo 400° successo in carriera, ma non ha nascosto le preoccupazioni. Con il rigore di Hojlund al 95°, la partita si è conclusa con un risultato rocambolesco, e Conte ha fatto capire che ci sono ancora molte cose da sistemare, tra infortuni e tensioni.

VITTORIA, INFORTUNI E SFOGHI. Dopo il rocambolesco 3-2 contro il Genoa, deciso da un rigore di Hojlund al 95?, Antonio Conte ha celebrato la sua 400ª vittoria da allenatore ma ha lanciato l'ennesimo allarme. Il tecnico ha svelato un retroscena preoccupante su Scott McTominay: lo scozzese convive da inizio anno con un'infiammazione tendinea tra gluteo e ischiocrurale. Conte ha definito la stagione "assurda" per la quantità di infortuni (citando De Bruyne, Lukaku, Anguissa e Gilmour) e ha criticato la costruzione della rosa ("ridotta rispetto alle altre"), lasciandosi andare a una battuta amara in panchina: "Fra un po' gioco io".

