Conte e De Laurentiis riflettono su quando sarà opportuno incontrarsi

Recentemente, è stato riferito che un allenatore e un presidente di una squadra di calcio hanno avuto un confronto telefonico, ma non è ancora stato fissato un incontro diretto. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato una data per un colloquio tra le due parti. La conversazione telefonica si è svolta senza ulteriori dettagli o dichiarazioni pubbliche riguardo a eventuali sviluppi futuri.

Il Corriere dello Sport racconta che Conte e De Laurentiis si sono sentiti per telefono ma il faccia a faccia non c’è ancora avvenuto. De Laurentiis è atteso a Castel Volturno nei prossimi giorni per un vertice che dovrà chiarire il futuro — mercato, obiettivi, progetto tecnico. Su queste pagine lo scriviamo da giorni: il vertice non può più aspettare. L’attesa prolungata non aiuta nessuno: né la squadra, né l’ambiente, né la pianificazione del mercato che è già in ritardo rispetto alla concorrenza. Il Napoli ha bisogno di un progetto chiaro, e quel progetto passa per un confronto diretto che vada oltre le telefonate. Eppure presidente e allenatore stanno riflettendo sul momento migliore per incontrarsi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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