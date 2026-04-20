Il futuro di Antonio Conte come allenatore del Napoli sarà oggetto di una riunione tra il tecnico e il presidente della società. La discussione riguarderà vari aspetti, tra cui lo stadio, il mercato e una clausola non ufficiale legata alle dimissioni. La decisione finale arriverà al termine di questo incontro, che rappresenta il momento chiave per il destino della squadra e del suo allenatore.

? In Sintesi Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli si deciderà nel prossimo vertice con Aurelio De Laurentiis. L’incontro, inizialmente previsto per questi giorni, è stato posticipato a causa della sconfitta contro la Lazio che ha riaperto la corsa alla Champions League. Secondo le indiscrezioni de Il Mattino, il tecnico leccese non pensa alla Nazionale italiana e vorrebbe onorare il suo contratto fino al 2027. Tuttavia, Conte non è disposto ad accettare un ridimensionamento tecnico: accetta il taglio del monte ingaggi, ma rifiuta un mercato fatto solo di “giovani scommesse” e pretende investimenti concreti sulle infrastrutture (stadio e centro sportivo).🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Conte-De Laurentiis, il vertice che decide tutto: stadio, mercato e la clausola non scritta sulle dimissioni

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Antonio Conte risponde ad Aurelio De Laurentiis Resterà un altro anno al Napoli #NapoliLazio #DAZN x.com