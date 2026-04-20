Conte col Napoli rischia il peggior dato in Serie A

L’allenatore del Napoli rischia di registrare il peggior risultato in Serie A con questa squadra. Anche nel caso in cui la stagione si concluda in modo positivo, ci sono possibilità che la squadra finisca sotto determinate soglie di rendimento. La situazione attuale del club e i risultati finora ottenuti fanno emergere questa possibilità. La stagione si avvia alla sua conclusione, e i dati raccolti finora sono stati analizzati in questo senso.

Anche chiudendo la stagione nel modo migliore, il Napoli rischia di restare sotto una soglia che, per Antonio Conte, ha sempre rappresentato uno standard minimo molto alto. È questo il dato messo in evidenza da La Gazzetta dello Sport, che lega il finale degli azzurri a una possibile statistica inedita nella carriera del tecnico. Il punto è semplice. Il margine massimo a disposizione del Napoli, da qui alla fine, non basterebbe comunque a portare Conte dentro i suoi numeri abituali. Il quotidiano spiega infatti che “immaginando un Napoli vincente nelle prossime cinque partite – e viste le ultime uscite, sembra già complicato –, il tetto massimo di punti arriverebbe a 81”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte, col Napoli rischia il peggior dato in Serie A CONTE dopo NAPOLI INTER 3-1 Guardate cosa gli dicono i tifosi! Notizie correlate Conte chiuderà questa stagione col peggior record della sua carriera in Serie ALa Gazzetta dello Sport fa i conti: anche vincendo le ultime cinque partite, il Napoli non supererebbe gli 81 punti. Napoli, il dato è negativo: Conte non l’ha mai fatto in Serie AAntonio Conte si avvia verso il peggior rendimento statistico della sua carriera in Serie A. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, caso Lukaku: Big Rom rientra a Castel Volturno, si attende il confronto con Conte e Manna; Sabatini: Conte rischia di perdere il secondo posto, altro che Napoli campione!; Conte incontra i detenuti di Poggioreale: Tutti sbagliano, la differenza sta nel modo in cui si affronta l’errore; Ct Nazionale: Napoli e Milan col fiato sospeso. E' rush finale Conte-Allegri con Mancini sullo sfondo. Conte, col Napoli rischia il peggior dato in Serie AAnche chiudendo la stagione nel modo migliore, il Napoli rischia di restare sotto una soglia che, per Antonio Conte, ha sempre rappresentato uno standard minimo molto alto. È questo il dato messo in ... forzazzurri.net Conte chiuderà questa stagione col peggior record della sua carriera in Serie ALa Gazzetta dello Sport fa i conti: anche vincendo le ultime cinque partite, il Napoli non supererebbe gli 81 punti. ilnapolista.it Enrico Conte, 68 anni, è deceduto due giorni dopo l’incidente avvenuto a #FagnanoOlona - facebook.com facebook #Conte, stagione da dimenticare: anche vincendole tutte sarebbe la peggiore in Serie A x.com