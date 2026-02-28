Dopo la partita contro il Verona, l’allenatore del Napoli ha commentato la sua esperienza di questa stagione, affermando di averla trovata particolarmente impegnativa e diversa da tutte le altre. Ha anche confermato di avere un contratto con il club fino a tre anni. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista trasmessa su Dazn.

A Dazn: "Sono contento per Lukaku, so quanto soffra, vuole aiutare il Napoli e anche me. Sappiamo che rischiamo di non andare in Champions" Napoli's Italian coach Antonio Conte reacts during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Napoli at San Siro stadium in Milan, on January 11, 2026. (Photo by Stefano RELLANDINI AFP) Ha detto Lukaku: “prima di venire a Napoli, ero morto”. Era molto emozionato. Com’è stata gestire questi giocatori che hanno sofferto tantissimo quest’anno per i loro infortuni. “Guarda, al di là di come possa finire, questa stagione me la porterò dentro a livello di esperienza, di carriera, mi sta insegnando tanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Questa stagione mi ha migliorato, mai vissuta una situazione simile. Il mio futuro? Ho tre anni di contratto col Napoli”

