Il general manager dei Golden State Warriors ha dichiarato che Draymond Green concluderà la sua carriera con la stessa squadra. Le sue parole sottolineano il ruolo di Green all’interno della franchigia, in un momento di cambiamenti e rinnovi per i Warriors. La frase di Dunleavy si concentra sull’importanza del giocatore per la squadra nel presente e nel futuro.

Nel contesto di una franchigia in evoluzione, le parole di Mike Dunleavy hanno posto l’accento sull’importanza di Draymond Green per i Golden State Warriors, suggerendo che il veterano possa trascorrere l’intera carriera con la squadra, al pari di Stephen Curry. Si evidenzia il valore del suo contributo sia sul parquet sia nello spogliatoio, rafforzando la fiducia nel progetto a lungo termine. Green è stato una figura chiave della dinamica difensiva dei Warriors, offrendo tenacia, versatilità e coesione tra i veterani e i giovani. Il suo ruolo di leadership si manifesta nel miglioramento delle rotazioni, nel mantenere l’unità del gruppo e nel guidare l’intensità difensiva durante le fasi più complicate della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dunleavy: "Draymond Green chiuderà la sua carriera con i Golden State Warriors

Pat Spencer confermato Golden State WarriorsThe Golden State Warriors are signing two-way guard Pat Spencer to a contract for the rest of the season, Mark Bartelstein and Ross Aroyo of...

Leggi anche: Utah strapaga Jaren Jackson. Vucevic a Boston, Draymond Green sul mercato