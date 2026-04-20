Consulenti e omertà Ecco come Askatasuna tiene in ostaggio Torino

Consulenti e omertà sono al centro di un’indagine che riguarda la gestione di informazioni riservate a Torino. Recentemente, alcuni giornalisti di due importanti testate nazionali sono stati coinvolti in un episodio che ha sollevato questioni sulla trasparenza e sulla condivisione delle notizie. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di pratiche non chiare, che coinvolgono diversi attori e mettono in discussione il rispetto delle regole etiche nel mondo dell’informazione.

L'"Area colta e borghese" è quella che non ha fatto scrivere mai che l'irruzione alla redazione della Stampa fu quasi certamente una vendetta per un articolo scritto da un cronista. Il consiglio giuridico: "Imbrattate pure i locali, ma non devastate." Zona grigia è per esempio quella dei giornalisti della Stampa e di Repubblica, che ieri hanno confinato nelle pagine locali due reticenti articoletti su Askatasuna che sabato a Torino aveva bruciato bandiere e lanciato bottiglie contro la polizia, deviando da una manifestazione e cercandosi rogne come sempre. "Area grigia colta e borghese" non è solo quella paventata dal procuratore...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Consulenti e omertà. Ecco come Askatasuna tiene in ostaggio Torino Notizie correlate Il maltempo tiene in ostaggio mezza Italia: allerta gialla in sei RegioniIl maltempo che tiene in ostaggio metà Italia continua a lasciare ferite profonde. Leggi anche: Fogna e manto stradale collassati. Il cantiere che tiene in ostaggio la Roma “bene”