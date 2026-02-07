Il maltempo non dà tregua e continua a creare problemi in tutta Italia. Questa volta, il lungomare Tafuri di Salerno rischia di crollare, con la mareggiata che minaccia il pattinodromo comunale. La situazione resta critica e richiede interventi immediati.

Il maltempo che tiene in ostaggio metà Italia continua a lasciare ferite profonde. Come sul lungomare Tafuri di Salerno, dove la mareggiata rischia di far crollare anche il pattinodromo comunale. Il costone non smette di cedere, e solo pochi mesi fa era venuto giù un muro di contenimento. Disagi per i pendolari della Costiera amalfitana, praticamente divisa in due. Allerta gialla in sei Regioni: previsti pioggia e vento forte nel fine settimana al Centro-sud e sulle isole. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il maltempo tiene in ostaggio mezza Italia: allerta gialla in sei Regioni

Approfondimenti su Salerno Lungomare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Salerno Lungomare

Argomenti discussi: Maltempo: neve a bassa quota in Piemonte e in Liguria; Il torrente esondato allaga l’unica strada che porta a ville e condomini. Così il quartiere è rimasto (ancora) isolato; Basilicata, maltempo in arrivo: questa l’allerta meteo della Protezione civile; Maltempo sferza l'Italia, oggi allerta meteo arancione in Sardegna: gialla in 9 regioni.

