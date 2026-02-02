La crisi climatica e l’innalzamento dei mari diventano un problema sempre più urgente per le zone umide. I Consorzi di Bonifica si preparano a intervenire, convinti di poter bloccare il cuneo salino che minaccia queste aree. A Castiglione della Pescaia, istituzioni, scienziati e territorio si incontrano per trovare soluzioni pratiche e concrete.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Istituzioni, territorio e mondo scientifico a confronto sulla tutela delle zone umide. Oggi, in occasione della “Giornata mondiale delle zone umide“, la riserva naturale della Diaccia Botrona di Castiglione della Pescaia ospiterà (ore 10) l’evento “Terre e acque di confine: la sfida delle zone umide“, promosso da Anbi nazionale in collaborazione con Anbi Toscana e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, col supporto del Comune. L’iniziativa è il secondo step della campagna di Anbi sui territori marginali. "La crisi climatica necessita di concrete azioni di resilienza, pena la perdita di ecosistemi e biodiversità – afferma Francesco Vincenzi, presidente di Anbi –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Crisi climatica e innalzamento dei mari. Consorzi di Bonifica protagonisti: "Possiamo bloccare il cuneo salino"

