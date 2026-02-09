Consorzi agrari d' Italia torna a Fieragricola | focus su Zootecnia 200.0

Torna a Verona il Consorzi Agrari d’Italia, che ha partecipato alla Fieragricola, la fiera internazionale dedicata all’agricoltura. Questa volta, il focus principale è stato su

Consorzi Agrari d’Italia (CAI) è stata tra i protagonisti di Fieragricola, la rassegna internazionale dedicata al comparto agricolo che si svolge ogni anno a Verona. La Fiera si è conclusa sabato 7 febbraio e ha registrato oltre 100.000 visitatori. All’interno della Fiera ed insieme a CAI Nutrizione - uno dei poli di eccellenza creati da CAI con l’obiettivo di concentrare competenze, risorse e tecnologie di alta specializzazione disponibili per consolidare ed ampliare l’offerta sul mercato della nutrizione animale – Consorzi Agrari d’Italia ha organizzato nella giornata di venerdì 6 l’evento “ Zootecnia 200. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dal 2022 al 2025, i Consorzi Agrari d'Italia hanno sostenuto le imprese agricole con oltre 157 milioni di euro di fidi a tasso zero attraverso l'iniziativa “Risultato Sicuro”.

