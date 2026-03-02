Gruppo Sparkasse e Consorzi Agrari d’Italia insieme per sostenere le imprese agricole

Il Gruppo Sparkasse e i Consorzi Agrari d’Italia hanno firmato un accordo per sostenere le imprese agricole. L’intesa mira a fornire liquidità agli agricoltori e a facilitare l’accesso a servizi come mangimi, impiantistica, sistemi di irrigazione e soluzioni di agricoltura di precisione. Sono previsti anche interventi per promuovere l’innovazione tecnologica e la transizione energetica nel settore agricolo.

L'intesa ha l'obiettivo di garantire agli agricoltori liquidità e supporto per l'accesso ai mezzi tecnici, ai servizi (tra cui mangimi, impiantistica, sistemi di irrigazione e soluzioni per l'agricoltura di precisione), nonché per favorire l'innovazione tecnologica e la transizione energetica. Tutto questo a condizioni agevolate e con modalità di rientro in linea con i flussi di cassa e con i tempi propri dell'agricoltura. Grazie a "Risultato Sicuro" - storica iniziativa di CAI che, dal 2022 al 2025, ha permesso di concedere fidi a tasso zero per oltre 157 milioni di euro per un risparmio complessivo che si può stimare attorno ai 6 milioni di euro di interessi - le aziende agricole, clienti del Gruppo Sparkasse, potranno – attingendo a un plafond dedicato – programmare annualmente gli acquisti di mezzi tecnici.