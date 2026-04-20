Cono di cera tra realtà e leggenda | funziona davvero o è pericoloso?

Il cono di cera, oggetto che spesso suscita curiosità o timore, è al centro di un dibattito tra chi ne ha sperimentato l’uso e chi ne discute i rischi. La pratica, legata a credenze popolari e a testimonianze, viene spesso presentata come un rimedio casalingo, ma ci sono anche avvertimenti e studi che ne mettono in dubbio la sicurezza. La discussione si concentra sulla reale efficacia e sulla possibilità di effetti indesiderati.

Questa forse è un’associazione rapidissima per gli appassionati di Modern Family, ma anche chi non conosce la serie avrà modo di cogliere subito l’idea dell’argomento. Nell’episodio sedici dell’ottava stagione assistiamo a una Haley turbata che cerca di confidare a Mitchell, suo zio, una pratica inusuale che Rainer, il fidanzato ben più grande di lei, vuole mettere in atto in coppia. Solo dopo un’attesa a dir poco snervante veniamo a conoscenza che quella che tutti credevano fosse un’attività osé, è una cosa assai più banale e meno “sexy”: usare il cono di cera per l’igiene delle orecchie. L’emittente ha trasmesso l’episodio proprio quando internet brulicava di video che mostravano l’uso di questi coni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cono di cera, tra realtà e leggenda: funziona davvero o è pericoloso? Notizie correlate Come funziona il furto col POS, è davvero così pericoloso e frequente?Una vibrazione improvvisa dello smartphone o una notifica della banca che segnala un acquisto mai effettuato: 50 euro scalati in un istante. Passeggiare per Torino è più dolce con un cono o una coppetta in mano: torna ad aprile la Gelato Week 2026, come funzionaTorna a Torino la Gelato Week, in programma dal 14 al 19 aprile 2026, con un percorso dedicato alla scoperta del gelato artigianale attraverso alcune...