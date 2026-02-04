Come funziona il furto col POS è davvero così pericoloso e frequente?

Una notifica improvvisa del telefono o una vibrazione inaspettata fanno scattare l’allarme. È il modo in cui molti scoprono di essere stati vittime di un furto con il POS. In pochi secondi, vengono sottratti 50 euro da un acquisto che non hanno mai fatto. La paura di questi episodi cresce, ma quanto sono davvero frequenti e pericolosi? La strada è ancora lunga, e spesso basta poco per mettere in allerta chi usa carte e smartphone.

Una vibrazione improvvisa dello smartphone o una notifica della banca che segnala un acquisto mai effettuato: 50 euro scalati in un istante. È questa la dinamica dei nuovi furti digitali che si stanno diffondendo nei luoghi più affollati. Non serve che qualcuno ti sfiori o ti rubi fisicamente il portafoglio; al ladro basta passarti accanto con un dispositivo elettronico nascosto. Il meccanismo sfrutta la tecnologia contactless delle carte di credito e degli smartphone. I malintenzionati utilizzano un POS portatile (spesso collegato via Bluetooth a un cellulare) e lo avvicinano alle tasche o alle borse dei passanti.

