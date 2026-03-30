A Torino, dal 14 al 19 aprile 2026, si svolgerà la Gelato Week, un evento dedicato alla scoperta del gelato artigianale nelle gelaterie della città. L'iniziativa prevede un percorso attraverso diversi negozi, offrendo l’opportunità di assaggiare vari gusti e specialità locali. La manifestazione torna dopo le edizioni precedenti, invitando i cittadini e i visitatori a vivere un’esperienza legata al gelato.

Torna a Torino la Gelato Week, in programma dal 14 al 19 aprile 2026, con un percorso dedicato alla scoperta del gelato artigianale attraverso alcune delle gelaterie cittadine. L’iniziativa coinvolge diverse città italiane e, nel capoluogo piemontese, propone itinerari tra il Quadrilatero e altre zone come Cit Turin e Crocetta. La Gelato Week si svolge in contemporanea in diverse città italiane, tra cui Milano, Roma, Bologna, Genova, Firenze, Verona, Padova, Napoli, Lecce e Reggio Calabria. L’obiettivo è valorizzare il gelato come prodotto della tradizione gastronomica, attraverso un format itinerante che invita a muoversi tra più locali aderenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Passeggiare per Torino è più dolce con un cono o una coppetta in mano: torna ad aprile la Gelato Week 2026, come funziona

Articoli correlati

Gelato Day 2026: il 24 marzo si celebra in tutta Europa, ma a Milano si festeggia ad aprile con la Gelato Week e il gusto “Melody”Oggi è il 24 marzo, data speciale di un appuntamento atteso in tutta Europa, dedicato a uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica.

Askatasuna, ad aprile la Procura di Torino torna all’assalto nel processo d’appelloPer l’accusa il centro sociale Askatasuna era diventata la base di una vera e propria “associazione a delinquere”.