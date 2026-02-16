Decreto energia sconti in bolletta per famiglie e imprese | a chi vanno i contributi le cifre e i criteri

Il governo ha approvato un nuovo decreto energia, deciso per ridurre i costi delle bollette di famiglie e imprese, dopo aver discusso a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni e i leader di maggioranza. Durante l'incontro, hanno definito le cifre e i criteri per distribuire i contributi, che riguardano circa 10 milioni di nuclei familiari e oltre 300.000 aziende. La misura mira a contenere gli aumenti delle spese energetiche, con sconti che variano in base al consumo e alla regione.

Roma – Il governo accelera sul nuovo decreto "Bollette", al centro del summit a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni e i leader degli altri partiti della maggioranza, in vista del Consiglio dei ministri di domani. L'ambizione è doppia: attenuare l'impatto dei rincari sulle famiglie e alleggerire parte dei costi energetici che gravano sulle imprese, in particolare le più esposte. Le misure – secondo la bozza circolata nelle ultime ore – puntano su sconti selettivi in fattura e su interventi di sistema (oneri, contratti di lungo termine, gas). Ma le associazioni delle micro e piccole aziende avvertono: senza una riforma strutturale degli oneri in bolletta, il beneficio rischia di essere parziale.