Confindustria | peggiora lo scenario export e consumi zavorrano l’industria

L'analisi del Centro studi Confindustria evidenzia che il calo degli export e dei consumi ha causato un peggioramento della situazione economica all'inizio del 2026. La diminuzione delle vendite all’estero e la riduzione della spesa delle famiglie frenano la crescita del settore industriale. Questi fattori contribuiscono a rendere più difficile la ripresa, mentre gli effetti delle politiche adottate restano ancora incerti. La situazione rimane sotto osservazione e richiede attenzione.

Peggiora lo scenario a inizio 2026. Sono le prime parole di Congiuntura Flash, l’analisi congiunturale del Centro studi Confindustria: export e consumi zavorrano l’industria, sono positivi potenzialmente gli impatti del decreto energia. In Italia, dopo il buon quarto trimestre 2025 (+0,3% il Pil), trainato dagli investimenti del Pnrr, a gennaio migliora la fiducia delle famiglie e accelerano i servizi. L’industria resta volatile e la risalita lenta, penalizzata dal dollaro più svalutato e da consumi ancora fragili. Il costo dell’energia alto e in salita (71 dollari al barile il petrolio a febbraio, a gennaio il gas a 33 euro Mwh) può scendere in modo sostanziale per famiglie e imprese grazie al decreto del governo, se approvato dalla Commissione Ue. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Confindustria segnala una diminuzione dell'export e della produzione industriale nel quarto trimestre, conseguenza di un dollaro debole e delle tensioni commerciali.

Confindustria segnala un rallentamento dell'export e della produzione industriale, in un contesto economico caratterizzato da consumi deboli e costi energetici elevati.

