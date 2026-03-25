Economia lo scenario da incubo della guerra lunga | per l’Italia shock inflazione e recessione

Se il conflitto in Iran dovesse continuare fino alla fine dell’anno, l’Italia potrebbe affrontare un aumento dell’inflazione e una possibile recessione. La durata del conflitto ha effetti diretti sui mercati e sui prezzi, influenzando anche i settori più dipendenti dalle importazioni di materie prime. Le previsioni economiche indicano un rallentamento significativo delle attività nel paese.

Se il conflitto in Iran dovesse protrarsi fino alla fine dell’anno, per l’economia italiana si profilerebbe uno scenario estremamente critico. Il prolungarsi della crisi, accompagnato da una chiusura duratura dello Stretto di Hormuz, determinerebbe un’impennata dei prezzi energetici senza precedenti: petrolio e gas potrebbero arrivare a crescere fino al +133%, innescando un effetto a catena su prezzi e costi lungo tutta la filiera economica. Per un Paese come l’Italia, fortemente dipendente dalle importazioni di energia, le conseguenze sarebbero immediate e profonde. L’inflazione potrebbe salire fino a sfiorare il 6%, erodendo il potere d’acquisto delle famiglie e comprimendo i consumi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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