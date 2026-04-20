Confindustria | peggiora lo scenario shock energetico già in atto

Secondo Confindustria, la situazione economica si sta deteriorando a causa degli aumenti nei costi dell’energia, che già stanno influenzando negativamente la fiducia e le aspettative delle imprese. La guerra in corso ha portato a un aumento dei tassi sovrani, contribuendo a uno scenario più complesso. Questi sono i primi segnali degli effetti diretti del conflitto sull’economia nazionale.

Rincari dell’energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani: primi impatti della guerra. Peggiorato lo scenario. Sono le prime parole dell’analisi Congiuntura Flash del Centro studi di Confindustria. Il prezzo del petrolio è alto, nonostante la fragile tregua della guerra in Medio Oriente. L’impatto dello shock energetico già si legge in molti dati sull’economia italiana: cade la fiducia delle famiglie, anticipando una frenata dei consumi; risalgono i tassi sovrani; si abbassano le attese sull’industria, che stava provando a risalire; frenano anche i servizi. Reggono gli investimenti che nei primi tre mesi del 2026 sono ancora sostenuti dal Pnrr.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Confindustria: peggiora lo scenario, shock energetico già in atto Notizie correlate Confindustria: peggiora lo scenario, incide già lo shock energeticoRincari dell’energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani: primi impatti della guerra. Confindustria: 'Peggiorato lo scenario, già incide lo shock energia'Il Centro studi di Confindustria registra i "primi impatti della guerra", tra "rincari dell'energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi... Approfondimenti e contenuti Si parla di: C' è il carburante per i voli? Per ora sì Ma si studia un piano se lo scenario peggiora. Confindustria, 'scenario peggiorato, già incide lo shock energia' (2)Petrolio caro, anche il gas ma meno, il Centro studi di Confindustria rileva che il prezzo del petrolio è tenuto alto dal conflitto in Medio Oriente, che ne minaccia scarsità: 102 dollari al barile ... ansa.it Confindustria: peggiora lo scenario, incide già lo shock energeticoRincari dell’energia, calo di fiducia e aspettative, rialzo dei tassi sovrani: primi impatti della guerra. Peggiorato lo scenario. Sono le prime parole dell’analisi Congiuntura Flash del Centro studi ... msn.com