Confcommercio Abruzzo alla Regione | Subito il piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio

Confcommercio Abruzzo ha richiesto alla Regione di adottare urgentemente un piano regionale per la programmazione della rete distributiva del commercio. La richiesta arriva in seguito alla decisione del governo nazionale di bocciare la norma che avrebbe prorogato la moratoria per l’insediamento della grande distribuzione organizzata fino al 31 dicembre 2030. La decisione ha suscitato preoccupazione tra gli esercenti e gli operatori del settore.

«La bocciatura, da parte del governo nazionale, della norma finalizzata a prorogare la moratoria per l'insediamento della grande distribuzione organizzata (Gdo) al 31 dicembre 2030, crea forte preoccupazione all'interno della categoria e tra gli esercenti del settore. Una decisione, che priva il.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Malattie rare, la Regione Umbria punta alla riorganizzazione della rete regionaleLa Regione Umbria punta alla riorganizzazione funzionale della Rete regionale malattie rare. Datacol punta alla Spagna: 2 milioni da Finest per rafforzare la rete distributiva e il fatturato.Finest, la finanziaria del Nordest, sostiene con un investimento complessivo di 2 milioni di euro il piano di espansione in Spagna del Gruppo... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Confesercenti Abruzzo: GDO, Confesercenti e Confcommercio in audizione nella Prima Commissione del Consiglio Regionale; Saldo negativo per le imprese di ristorazione nel Pescarese: i dati forniti da Confcommercio Pescara; CONSIGLIO ABRUZZO: SEDUTA IL 21 APRILE, IN COMMISSIONE OK A BILANCIO PROTEZIONE CIVILE; Emiciclo, fissata al 21 aprile la prossima seduta del Consiglio regionale. Confcommercio Abruzzo alla Regione: approvare entro il 2026 il Piano della rete distributiva del commercioConfcommercio Abruzzo chiede alla Regione un intervento urgente dopo la bocciatura, da parte del Governo nazionale ... laquilablog.it Confcommercio Abruzzo: Subito il Piano regionale di programmazione della rete distributivaIl presidente Giovannelli lancia un appello alla Regione: La mancata pianificazione determinerebbe una deregolamentazione selvaggia ... ekuonews.it La bocciatura da parte del Governo della proroga alla moratoria sulla grande distribuzione fino al 2030 apre il confronto anche in Abruzzo. Il presidente di Confcommercio Abruzzo, Giammarco Giovannelli, chiede un intervento urgente della Regione. “N - facebook.com facebook