Malattie rare la Regione Umbria punta alla riorganizzazione della rete regionale

La Regione Umbria ha approvato una delibera per riorganizzare la rete regionale dedicata alle malattie rare. L’obiettivo è migliorare l’organizzazione e la gestione dei servizi sanitari dedicati a queste patologie. La delibera, numerata, definisce nuovi criteri e modalità operative per la rete, coinvolgendo diverse strutture e professionisti del settore. La riorganizzazione mira a garantire una maggiore efficienza nell’assistenza ai pazienti affetti da malattie rare nella regione.

La Regione Umbria punta alla riorganizzazione funzionale della Rete regionale malattie rare. Con delibera n. 312 del primo aprile 2026 la giunta ha approvato il riassetto della rete inserendo anche alcune importanti novità strutturali.Il provvedimento è stato delineato per dare piena attuazione.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Lost Civilizations | Impossible Structures and Collapses Notizie correlate VIDEO Malattie rare: "In Umbria 9500 pazienti, gestite oltre mille patologie diversificate""Nel mondo si contano circa 300 milioni di malattie rare, in Europa 30 milioni, in Italia due milioni. Umbria, malattie rare: 9500 pazienti e oltre mille patologie trattate. "Fondamentali ricerca e diagnosi"Nel mondo si contano circa 300 milioni di malattie rare, in Europa 30 milioni, mentre in Italia le patologie a oggi conosciute sono 2 milioni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Liste d’attesa e video-denuncia: scoppia il caso. Federfarma e Regione Umbria attaccano. L'Umbria potenzia la Rete per le malattie rareIn occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, l'Umbria lancia il modello del Centro di coordinamento regionale che punta sulla sanità di precisione per offrire risposte rapide a chi ... ansa.it Malattie rare. L’Umbria potenzia la reteIl nuovo modello punta sulla tecnologia per leggere il profilo biologico del singolo paziente attraverso la migliore diagnostica genomica, riducendo le attese. La rete si poggia su un’architettura che ... quotidianosanita.it