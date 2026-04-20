Condotta antisindacale alla casa di cura Cristo Re la Cisl diffida l' amministrazione

La Cisl Fp Messina ha diffuso una comunicazione in cui denuncia un comportamento antisindacale da parte della casa di cura Cristo Re di Messina. Secondo quanto annunciato, l’organizzazione sindacale ha inviato più volte richieste all’azienda per avviare la contrattazione collettiva integrativa, ma non ha ricevuto risposte. La Cisl ha quindi deciso di diffidare formalmente l’amministrazione, evidenziando la mancanza di disponibilità al dialogo.

“La Cisl Fp Messina denuncia con fermezza il grave e persistente atteggiamento antisindacale posto in essere dalla casa di cura Cristo Re di Messina, che continua a non rispondere alle reiterate richieste di convocazione per l’avvio della contrattazione collettiva integrativa aziendale”. Così in.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate "Una condotta antisindacale". Il giudice dà ragione alla Cgil e condanna il Comune di Subbianodi Gaia Papi Un passaggio di una delibera comunale può trasformarsi in un caso di rilievo sul fronte dei diritti sindacali. Condotta antisindacale: condannato il Comune di SubbianoArezzo, 20 marzo 2026 – Condotta antisindacale: condannato il Comune di Subbiano. Aggiornamenti e dibattiti Una condotta antisindacale. Il giudice dà ragione alla Cgil e condanna il Comune di SubbianoUn passaggio di una delibera comunale può trasformarsi in un caso di rilievo sul fronte dei diritti sindacali. È quanto accaduto a , dove il Tribunale del lavoro ha accolto il ricorso della Fp Cgil di ... lanazione.it Condotta antisindacale. San Matteo di Pavia e Aaroi trovano l’accordoAccordo conciliativo dopo le inottemperanze alle normative per gli scioperi del 2015, 2016, 2017, 2018. Il sindacato aveva denunciato i fatti davanti al giudice ma ... quotidianosanita.it