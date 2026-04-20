Il giornalista sportivo ha commentato la partita tra Verona e Milan, conclusa con il risultato di 0-1. Si è soffermato sul fatto che la gara si è svolta in un pomeriggio privo di emozioni e occasioni significative. Inoltre, ha rivolto un commento critico nei confronti di un altro allenatore, senza fornire dettagli specifici sulle dichiarazioni o sui motivi alla base delle sue affermazioni.

Il Milan di Massimiliano Allegri, dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese, è tornato a vincere in campionato. Lo ha fatto, di corto muso (1-0), sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco. Assist di Rafael Leão e gol di Adrien Rabiot al 41'. Tanto è bastato al Diavolo per tornare al secondo posto in classifica in Serie A, agganciando il Napoli a quota 66 punti (rossoneri avanti per differenza reti) e per fare un passo importante verso la qualificazione in Champions League. Le quinte in graduatoria, Como e Roma, distano infatti ora 8 punti dal Milan. Per Paolo Condò, famoso giornalista sportivo, il Napoli (sconfitto in casa 0-2 dalla Lazio) e il Milan, però, hanno giocato "partite spettrali" nell'ultimo turno di campionato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Condò: “Milan, a Verona tre punti in coda a un pomeriggio di nulla”. Poi altra stoccata ad Allegri

GOL DI MILAN VERONA 3-0: NKUNKU SI SBLOCCA, ALLEGRI TORNA IN VETTA

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