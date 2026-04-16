Il Milan si prepara alla trasferta di Verona con alcune modifiche nella formazione. La presenza di Gabbia permette ad Allegri di tornare al sistema a tre difensori, una scelta che richiama le precedenti disposizioni tattiche della squadra. La squadra si è allenata a Milanello, concentrandosi su questa variazione in vista della partita. La partita si svolgerà nel rispetto delle regole e delle procedure stabilite dal calendario di campionato.

Il Milan di Massimiliano Allegri si riaffaccia a Milanello con una missione chiara: resettare il sistema e tornare all’antico per la trasferta di Verona. Dopo il mercoledì di riposo, i rossoneri riprendono i lavori oggi in vista del match al Bentegodi, ma la vera notizia che scuote l’ambiente è il ritorno del “soldato” Matteo Gabbia. Il difensore, reduce da un calvario di due mesi dopo l’operazione per ernia inguinale, è finalmente pronto a riprendersi il comando della retroguardia. L’esperimento della difesa a quattro visto contro l’Udinese finisce in soffitta: Allegri torna al 3-5-2, un sistema che garantisce quella protezione che è mancata nell’ultima uscita.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Allegri ritrova Gabbia: a Verona torna il muro a tre

MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA STAMPA PRE MILAN VERONA:DOBBIAMO RITORNARE ALLA VITTORIA...

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