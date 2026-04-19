Nella partita tra Verona e Milan, il risultato finale è stato di 0-1 in favore dei rossoneri, grazie a un gol di Rabiot segnato nel primo tempo. La squadra di casa, il Verona, si trova ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B. La gara si è conclusa con un successo che permette al Milan di conquistare tre punti pesanti in classifica.

di Francesco Spagnolo Verona Milan 0-1, una rete di Rabiot sul finire del primo tempo regala una vittoria importante ai rossoneri. Napoli agganciato in classifica. La sfida del Bentegodi tra Verona e Milan si è rivelata una battaglia agonistica intensa, decisa da episodi chiave e risolta da una fiammata tecnica dei rossoneri. In un match caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte, la formazione di casa ha cercato di imporre il proprio ritmo nelle fasi iniziali, mostrando un’ottima intesa collettiva che ha messo in difficoltà la retroguardia ospite. Dopo una prima mezz’ora di studio, dove il Verona ha fallito una ghiotta occasione con Edmundsson, il match si è sbloccato al 41?.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Verona Milan 0-1, Rabiot regala tre punti pesantissimi ai rossoneri. Scaligeri ormai ad un passo dalla B

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