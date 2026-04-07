Concorso dirigenti scolastici Trento preselettiva il 16 aprile in due turni Istruzioni per i candidati

L'Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha annunciato le date delle prove preselettive del concorso per 20 posti di dirigente scolastico. Le prove si svolgeranno il 16 aprile, suddivise in due turni. La comunicazione include anche le istruzioni destinate ai candidati, che dovranno rispettare le indicazioni fornite per partecipare alle sessioni di selezione. La procedura fa parte di un concorso previsto dall'articolo 100 della legge provinciale.

Nei giorni scorsi l’Ufficio scolastico della Provincia autonoma di Trento ha comunicato il calendario delle prove del corso-concorso per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici, previsto dall’articolo 100 della legge provinciale n. 5 del 2006. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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