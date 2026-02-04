Concessioni balneari e sentenza del Tar | I comuni flegrei chiedano nuove gare

Dopo le recenti sentenze del Tar Liguria, l’associazione Mare Libero APS invita i comuni flegrei a mettere le concessioni balneari a gara. Le proroghe automatiche non sono più valide, e ora tocca ai municipi avviare nuove procedure. La decisione rischia di cambiare il volto delle spiagge della zona.

Le concessioni balneari scadute devono essere messe a gara. È l’appello lanciato ai comuni flegrei dall’associazione Mare Libero APS dopo le recenti sentenze del Tar Liguria che hanno bocciato le proroghe automatiche.Le decisioni riguardano i comuni liguri di Marinella di Sarzana, Laigueglia e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

