harry potter viaggio in musica attraverso le colonne sonore della saga

Firenze, 6 febbraio 2026 – Si apre a Firenze un nuovo viaggio tra le note della saga di Harry Potter. Un’orchestra di 50 musicisti si prepara a esibirsi dal vivo, portando il pubblico nel magico mondo di Hogwarts attraverso le colonne sonore dei film. La sera promette emozioni e ricordi per tutti gli appassionati della saga.
Firenze, 6 febbraio 2026 – Harry Potter, sta per partire un viaggio in musica attraverso le colonne sonore della saga Sul palco un’orchestra di 50 elementi. E la cosa speciale per la Toscana, è che il tour prenderà il via proprio dal capoluogo della nostra regione. Per i tanti ammiratori del maghetto più famoso al mondo, l'attesa è finita per immergersi in un mondo magico attraverso questa volta la magia delle note. Sarà dunque un omaggio musicale alla saga di Harry Potter insieme a un’orchestra sinfonica composta da ben 50 musicisti. Parte sabato 7 febbraio dal Teatro Cartiere Carrara di Firenze il tour italiano di “ Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound”, concerto tributo dell’orchestra Lords of the Sound all’amato maghetto di Hogwarts. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Questa sera al Teatro Cartiere Carrara va in scena un concerto dedicato a Harry Potter.
Harry's Magic Symphony by Lords of the Sound
