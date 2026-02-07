Verbania | i Cameristi Cromatici celebrano le colonne sonore più belle della storia del cinema

Domenica 8 febbraio a Verbania i Cameristi Cromatici portano in scena un concerto dedicato alle colonne sonore più famose del cinema. Alle 16:00, il foyer del Teatro Maggiore si riempirà di musica e ricordi, con un evento che vuole far rivivere le emozioni dei grandi film attraverso le note. È un appuntamento che attrae appassionati e curiosi, pronti a lasciarsi trasportare da un viaggio tra le musiche che hanno segnato intere generazioni.

Verbania si prepara ad un omaggio musicale al grande schermo: domenica 8 febbraio, alle ore 16:00, il foyer del Teatro Maggiore accoglierà il concerto "Un viaggio tra i suoni del cinema", un evento che promette di trasportare il pubblico nel cuore delle emozioni evocate dalle colonne sonore più iconiche della storia del cinema. L'appuntamento, parte della stagione concertistica di Verbania Musica, rappresenta un'occasione unica per riscoprire e celebrare il connubio tra la settima arte e la musica, un legame che da sempre amplifica l'impatto narrativo e l'intensità emotiva delle immagini. Il concerto sarà affidato ai Cameristi Cromatici, un ensemble di musicisti di comprovata esperienza e talento, guidati da una profonda passione per la musica da film.

