masbedo porta il mare al san filippo neri

Questa settimana al San Filippo Neri arriva l'installazione video di Masbedo, il duo formato da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni. Si chiama 'Resto' e rappresenta una "coperta emotiva" per chi lascia il proprio paese. L'opera vuole essere un abbraccio virtuale, un modo per far sentire meno soli i migranti che arrivano in Italia.

Si chiama ‘Resto’, l’installazione video curata da MASBEDO, il duo formato da Nicolò Massazza (1973) e Iacopo Bedogni (1970), che, hanno detto, è stata immaginata come una "coperta emotiva" per accogliere le persone che migrano da altri paesi. L’opera, visibile sino all’8 febbraio negli ambienti suggestivi dell’ Oratorio di San Filippo Neri, in via Manzoni 5 – spazio polivalente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna–, riporta a casa, in manera simbolica, il suono di un organo che era presente nella chiesa e che fu distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Un vascello che naviga silenzioso per il mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

