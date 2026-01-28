Incontro con gli artisti alla Libreria Todomodo

Sabato sera, alla Libreria Todomodo di via Bellegra, si terrà l’appuntamento della rassegna “Incontro con gli artisti”. L’evento, in programma alle 21, trasformerà il locale in un palco aperto alla creatività romana. Gli artisti si preparano a mostrare il loro talento in un incontro diretto con il pubblico.

La Libreria Todomodo ospiterà sabato 31 gennaio alle ore 21.00 un nuovo appuntamento della rassegna "Incontro con gli artisti", un evento che trasformerà lo spazio di via Bellegra 46 in un palcoscenico dedicato alla creatività romana. Durante la serata si alterneranno cantautori, poeti, musicisti, scrittori e attori, offrendo al pubblico un flusso continuo di performance e interventi che metteranno in dialogo linguaggi diversi e sensibilità artistiche differenti. Parteciperanno alcuni dei cantautori e delle cantautrici più importanti della scena romana, confermando la vocazione della Todomodo come luogo di incontro, sperimentazione e condivisione culturale.

