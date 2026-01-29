Tutto pronto in piazza Cavalca per il primo corso mascherato del Carnevale di Vicopisano

Domani, in piazza Cavalca, torna il Carnevale di Vicopisano con il primo corso mascherato dell’anno. Dopo l’annullamento di fine gennaio per il maltempo, gli organizzatori sono pronti a far sfilare bambini e adulti in maschera, tra coriandoli e allegria. La piazza si riempirà di colori e musica, aspettando il grande momento di questa tradizione che finalmente riprende.

Vicopisano (PI), 29 gennaio 2026 – Arriva finalmente il primo corso mascherato del Carnevale di Vicopisano, domenica 1° febbraio, nel cuore del borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, in piazza Cavalca, dopo l'annullamento, causa maltempo, del corso del 25 gennaio. Questa edizione è dedicata, dal Comitato di volontari e volontarie che da molti anni organizza questa storica manifestazione, al socio e fondatore del Carnevale, purtroppo recentemente scomparso, Gianfranco Svani. "Gianfranco, modesto, disponibile, generoso - dice il Comitato - ha creato una festa gratuita per accogliere bambini, bambine e famiglie e farli divertire e incontrare.

