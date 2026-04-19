Juve Bologna 1-0 LIVE | Conceicao vicinissimo al 2-0! Altra palla meravigliosa di Locatelli

Nella partita tra Juventus e Bologna, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria per 1-0. Nel corso del primo tempo, l’attaccante del Bologna ha avuto un'occasione per segnare il secondo gol, ma il portiere della Juventus si è opposto. Durante il match, sono state registrate occasioni per entrambe le squadre, con azioni pericolose e interventi decisivi. La gara si è svolta nella 33ª giornata di Serie A 202526.

di Andrea Bargione Juve Bologna LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 33ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo i passi falsi di Como e Roma la Juve ha un’occasione enorme per allungare in classifica e dare un segnale fortissimo per la corsa Champions League. Bianconeri che ospitano il Bologna di Italiano nella 33ª giornata di Serie A. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Bologna 1-0: sintesi e moviola. 28? BOGA PERICOLOSO – Sulla sinistra vola Boga, che tiene in apprensione la difesa del Bologna. Molti delle azioni offensive della Juventus partono dai suoi piedi. 23? PUNIZIONE JUVE! – Holm si guadagna un ottimo calcio di punizione dal limite.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Bologna 1-0 LIVE: Conceicao vicinissimo al 2-0! Altra palla meravigliosa di Locatelli Notizie correlate Udinese Juve 0-0 LIVE: Conceicao pericoloso! Ma che palla gli ha dato Locatelli?!di Andrea BargioneUdinese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Parma Juve 0-0 LIVE: Conceicao vicinissimo al gol!di Andrea BargioneParma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pronostico Juventus-Bologna quote della 33ª giornata di Serie A; Juventus-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus - Bologna; Juventus-Bologna pronostico e quote: la chicca sul match. Juventus-Bologna 1-0: David di testa in rete, gol annullato a Conceicao12' – Gol annullato alla Juve: palla di Locatelli per Conceicao che trova spazio e arriva al gol col mancini, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. 9' – Kalulu ... tuttojuve.com Juventus-Bologna 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: bianconeri a -3 dal secondo postoLa diretta live di Juventus-Bologna B di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Buffon e Bonuci in lacrime durante il ricordo di Manninger prima di Juve-Bologna facebook I convocati di Spalletti per #Juve-Bologna: la decisione su Yildiz e Thuram, McKennie torna in lista x.com