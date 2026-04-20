Recentemente si osserva un aumento delle dichiarazioni di evasione fiscale associate alla presenza di un ex presidente alla Casa Bianca. Secondo alcuni osservatori, il ritorno di questa figura al governo ha portato a una percezione di minori controlli da parte delle autorità fiscali. Questa percezione sembra aver favorito comportamenti di evasione, con un conseguente aumento di pratiche illegali nel settore fiscale.

Gli statunitensi amano ricordare al mondo che il loro paese è nato da una rivolta fiscale. Il Boston tea party – la protesta in cui dei coloni indipendentisti travestiti da nativi americani salirono a bordo delle navi inglesi ancorate nel porto di Boston e gettarono centinaia di casse di tè in mare – è diventato un mito fondativo, simbolo di resistenza alle tasse ingiuste. Non è un caso se quell’evento viene ricordato puntualmente verso la metà di aprile, quando arriva la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi (quest’anno era il 15 aprile). E nel 2026 il desiderio di pagare meno tasse potrebbe essere più facile da esaudire. Non perché il fisco sia diventato più leggero ma perché i controlli si stanno indebolendo.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Con Trump sta diventando più facile evadere le tasse

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