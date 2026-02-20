Sta diventando sempre più morbido e delicato c’è troppa sensibilità
La frase “Sta diventando sempre più morbido e delicato, c’è troppa sensibilità” riflette il clima teso nel calcio italiano. La frase si riferisce a un cambiamento nel modo di affrontare le questioni sportive, con maggiore attenzione alle emozioni e alle reazioni dei giocatori e dei tifosi. La situazione si evidenzia in un momento di grande pressione, mentre le partite si fanno sempre più intense e i protagonisti mostrano un carattere più vulnerabile. La questione continua a generare discussioni.
2026-02-20 16:40:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Scott McTominay Ha ritrovato il sorriso a Napoli. Dopo un passaggio dimenticabile attraverso Manchester, Lo scozzese è tornato ad accontentarsi di ciò che gli piace di più: il calcio. Tuttavia, quella realtà è stata modificata con il nuova percezione che ha del suo sport: “Non ero abituato a questa situazione”, dice. McTominay esulta per un gol del Napoli EFE Allo scozzese, quindi, il nuovo calcio non sembra piacere. “Penso che il calcio stia diventando più morbido, più delicato” ha confessato in un’intervista a Corriere dello Sport.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: La Coppa d'Africa sta diventando sempre più un torneo globale
Leggi anche: Giuntoli Fiorentina, l’ex Juventus sta diventando sempre più una possibilità concreta: sarà lui a scegliere il nuovo allenatore?Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Politici svizzeri nel mirino di servizi segreti stranieri; Anche se sembra assurdo, l’Australia sta diventando sempre più forte negli sport invernali; Gli attacchi russi contro i civili ucraini sono sempre più letali; L’intelligenza artificiale non sta diventando più intelligente, sta diventando sempre più assetata di potere – e costosa.
Sempre più single, sempre più frienflationDiminuiscono le famiglie numerose e aumentano quelle composte da single. Il marketing risponde, dal supermercato ai viaggi. Ma aumenta anche la frienflation di Eleonora Lorusso Le famiglie si restring ... msn.com
Sta diventando sempre più difficile fare il dentistaquesto strano autunno che non vuole cedere il passo al Generale inverno incoraggia, mi pare, animi e polemiche: in un periodo di cambiamenti ci si fossilizza a dibattere sulla stampa generalista e/o ... quotidianosanita.it
L’Iran si sta preparando a un possibile attacco militare degli Stati Uniti, che negli ultimi giorni sta diventando via via più probabile, rafforzando le sue difese e organizzando esercitazioni militari - facebook.com facebook
Il curling sta diventando sempre più popolare grazie ai #Giochiolimpici #MilanoCortino2026: scoprite con noi le regole ed il kit del perfetto giocatore di #curling #IntesaSanpaolo #Sponsor #MilanoCortinaOlympics2026 group.intesasanpaolo.com/it/sezion x.com