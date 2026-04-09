I Carabinieri di Castiglione Torinese hanno scoperto un sistema di evasione fiscale che coinvolgeva circa cinquanta auto, gestite da un uomo di 50 anni di origine romena. L’indagine ha portato alla luce un’attività fraudolenta volta a evadere le tasse attraverso la gestione di un numero considerevole di veicoli. La scoperta si inserisce in un’operazione più ampia contro le pratiche illecite nel settore.

I Carabinieri di Castiglione Torinese hanno smascherato un sistema di elusione fiscale che coinvolgeva circa cinquanta veicoli, gestiti da un cittadino di 50 anni di nazionalità romena. L’indagine è partita dopo un normale accertamento stradale che ha coinvolto un conducente di 38 anni, di origine marocchina, fermato in paese senza poter giustificare il possesso dell’auto. L’uomo fermato dai militari non risultava il proprietario del mezzo e non ha saputo fornire spiegazioni credibili sulla provenienza della vettura. Questo controllo di routine ha permesso alle forze dell’ordine di risalire al vero intestatario dei mezzi, un uomo già noto alle autorità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castiglione Torinese: maxi truffa con 50 auto per evadere le tasse

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