Con to Dream il soft clubbing arriva per la prima volta in un centro commerciale

Il 19 e 26 aprile, un nuovo evento prende vita in un centro commerciale, portando il format di soft clubbing in un contesto diverso dal solito. In collaborazione con Softclubbing Torino, due giornate sono dedicate a questa esperienza diurno che sta trovando interesse anche a Torino. È la prima volta che il soft clubbing si svolge in un centro commerciale, offrendo un’alternativa ai tradizionali locali notturni.

Il 19 e 26 aprile, in collaborazione con Softclubbing Torino, due appuntamenti dedicati al format diurno che sta conquistando anche Torino. Il soft clubbing approda per la prima volta all’interno di un centro commerciale: la novità è firmata To Dream, il più grande Urban District del Piemonte che.🔗 Leggi su Torinotoday.it HO REGALATO UN WEEKEND ROMANTICO ALLA MIA CRUSH SOFY! *l'ho conquistata* Notizie correlate Leggi anche: Il soft clubbing arriva a Padova: nasce «Vitamina – la disco di mattina», l'appuntamento all'BUH12 Leggi anche: Il soft clubbing arriva a Padova: nasce «Vitamina – la disco di mattina», l'appuntamento al BUH12 Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Con to Dream il soft clubbing arriva per la prima volta in un centro commerciale; Il soft clubbing per la prima volta all’interno di un centro commerciale.