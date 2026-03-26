A Padova debutta «Vitamina – la disco di mattina», un evento che introduce il soft clubbing nella città. L'iniziativa si svolge al BUH12 e propone un modo diverso di vivere la musica, con sessioni di ballo dedicate alle ore mattutine. L'evento combina musica, colazioni e caffè, permettendo ai partecipanti di godersi l'intrattenimento con la luce naturale e senza protrarre troppo la notte.

Un nuovo modo di vivere la musica arriva anche a Padova. Si chiama «soft club» ed è il fenomeno che sta cambiando il modo di vivere il club: si balla di mattina, tra colazione, caffè e musica, con la luce del giorno e senza fare le ore piccole, a vantaggio della socialità. Dopo aver conquistato città come New York, Londra e Berlino, il format sta iniziando a diffondersi anche in Italia, dove ha già trovato spazio in realtà urbane come Milano, Bologna e Torino. Ora questa tendenza approda anche a Padova con «Vitamina – la disco di mattina», il nuovo evento organizzato da Superfly Lab in collaborazione con Zed Live. Il primo appuntamento è gratuito e si svolgerà domenica 29 marzo 2026, dalle 10, negli spazi di BUH12, location industriale in via Prima Strada a Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Il soft clubbing arriva a Padova: nasce «Vitamina – la disco di mattina», l'appuntamento al BUH12

Articoli correlati

Soft clubbing: perché andare a ballare la domenica mattina?Questo articolo sul soft clubbing è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026.

A Catania arriva il 'soft clubbing': Dj set e cappuccino per una domenica che cambia il ritmo della cittàStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Domenica...

Una raccolta di contenuti su Il soft clubbing arriva a Padova nasce...

Temi più discussi: A Treviso si balla di giorno col caffè: arriva il soft clubbing, nuova frontiera della disco; Brando Ephrikian inaugura la nuova tendenza del soft clubbing al Bloom, grande successo per il dj set al mattino; Ditonellapiaga tra i super ospiti del Pride Village 2026 a Padova; Treviso come Milano, arriva il soft clubbing: si balla di giorno col caffè.

A Treviso si balla di giorno col caffè: arriva il «soft clubbing», nuova frontiera della discoLa notte non tira più. Le luci si spengono presto, i locali si svuotano, i divani si riempiono. Tra serie su Netflix e videochiamate con gli amici, uscire la sera è diventato un’abitudine da ripensare ... corrieredelveneto.corriere.it

San Lorenzo Nuovo, al Bambù arriva il Soft Clubbing DayAl Bambù un successo l’appuntamento con il Soft clubbing day del 7 marzo. Sabato 21 un nuovo appuntamento NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Soft clubbing, l’iniziativa che sta prendendo piede in divers ... newtuscia.it

- Non compirà mai un anno - E' finita la lotta della piccola Giada. #veneto #padova #lutto - facebook.com facebook

Neonata annegata a Padova: madre condannata a 16 anni #padova x.com