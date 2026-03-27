Il soft clubbing arriva a Padova | nasce Vitamina – la disco di mattina l' appuntamento all' BUH12

Da padovaoggi.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova debutta «Vitamina – la disco di mattina», un evento che introduce il soft clubbing nel contesto locale. La serata si svolge all’interno del locale all’BUH12 e prevede l’uso di musica e colazioni di mattina, con luci naturali e senza prolungare l’orario fino a tarda notte. L’iniziativa propone un modo diverso di vivere la musica e l’ambiente dei club, puntando sulla socialità e il relax diurno.

Un nuovo modo di vivere la musica arriva anche a Padova. Si chiama «soft club» ed è il fenomeno che sta cambiando il modo di vivere il club: si balla di mattina, tra colazione, caffè e musica, con la luce del giorno e senza fare le ore piccole, a vantaggio della socialità. Dopo aver conquistato città come New York, Londra e Berlino, il format sta iniziando a diffondersi anche in Italia, dove ha già trovato spazio in realtà urbane come Milano, Bologna e Torino. Ora questa tendenza approda anche a Padova con «Vitamina – la disco di mattina», il nuovo evento organizzato da Superfly Lab in collaborazione con Zed Live. Il primo appuntamento è gratuito e si svolgerà domenica 29 marzo 2026, dalle 10, negli spazi di BUH12, location industriale in via Prima Strada a Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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