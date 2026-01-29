Uomini e Donne Ciro lascia lo studio | ho infranto il regolamento  La reazione di Maria De Filippi

Ciro Solimeno ha lasciato lo studio di “Uomini e Donne” dopo aver ammesso di aver infranto il regolamento. La conduttrice Maria De Filippi ha reagito visibilmente sorpresa, mentre il tronista ha deciso di uscire per non proseguire la puntata. La situazione si è fatta tesa e i colleghi hanno cercato di capire cosa fosse successo.

Il tronista Ciro Solimeno sta attraversando un momento molto delicato sul trono di “ Uomini e Donne ”. Durante la puntata di oggi, 29 gennaio, il tronista ha deciso di rompere il silenzio e raccontare un episodio che fino a oggi era rimasto nascosto, legato al suo passato nel programma come corteggiatore. Una confessione che potrebbe cambiare il corso della sua esperienza in studio. Il segreto del passato. Ciro ha ammesso di aver infranto il regolamento un anno fa, entrando in contatto con l’allora tronista Martina De Ioannon. Tutto è iniziato da un piccolo dettaglio, un profilo che guardava con insistenza le sue storie su Instagram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, un episodio inatteso ha coinvolto tutti in studio, lasciando anche Maria De Filippi senza parole.

