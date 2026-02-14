Tu… Ho saputo tutto Uomini e Donne smascherato in studio da Maria De Filippi

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha smascherato in diretta un partecipante dopo aver scoperto che aveva mentito sulla sua storia. La conduttrice ha mostrato le prove che hanno svelato la sua bugia, lasciando il pubblico e gli altri protagonisti senza parole. Un momento che ha acceso una discussione immediata tra i presenti in studio.

Colpo di scena nell'ultima puntata di Uomini e Donne, dove al centro dello studio si è acceso un confronto destinato a far discutere. Protagonista il cavaliere, finito sotto osservazione per il suo comportamento nelle frequentazioni avviate all'interno del parterre. La discussione è nata durante l'aggiornamento sul suo percorso con una dama che sta conoscendo. Un momento che, da semplice racconto di come stesse procedendo la conoscenza, si è trasformato in un faccia a faccia più teso, dopo che sono emerse alcune incongruenze sui contatti tra i due fuori dallo studio.

Ciro Solimeno ha lasciato lo studio di “Uomini e Donne” dopo aver ammesso di aver infranto il regolamento.

Cristiana Anania e Ernesto Passaro di 'Uomini e Donne', amore vero, anello e convivenza. E la ex tronista esulta: «Nel mio cuore ho sempre saputo che fosse lui il mio fidanzato, ora lo è davvero»