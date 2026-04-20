Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti (askanews) – LOL: Chi ride è fuori torna con la sesta stagione su Prime Video: dal 23 aprile si potranno vedere i primi 5 episodi e il 30 aprile, con l’ultimo, si scoprirà chi è il comico vincitore di quest’anno. Arbitri e conduttori di quest’edizione saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus, che controlleranno chi tra Carlo Amleto, Barbara Foria, Giovanni Esposito, Sergio Friscia, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni e Valentina Barbieri riderà per primo. E proprio questi ultimi tre concorrenti raccontano così la loro avventura: «Mi...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con Alessandro Siani e Angelo Pintus alla conduzione, i comici sono pronti a tutto per restare in gara

Notizie correlate

Leggi anche: Angelo Pintus alla ChorusLife Arena con il suo nuovo spettacolo “Nabana”

“Se il pubblico è ancora in sala anche con la guerra alle porte, significa che la voglia di ridere c’è sempre, soprattutto nei momenti difficili”: così Alessandro Siani. Pintus: “Il politicamente corretto è finito, grazie anche a Checco Zalone”Alessandro Siani e Angelo Pintus – con due speciali “assi nella manica” Federico Basso e Andrea Pisani – sono pronti a tornare al timone di “LOL: Chi...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Se il pubblico è ancora in sala anche con la guerra alle porte, significa che la voglia di ridere c’è sempre, soprattutto nei momenti difficili: così Alessandro Siani. Pintus: Il politicamente corretto è finito, grazie anche a Checco Zalone; Giovanni Esposito: Quanto mi piace la tv con De Martino e Siani; Alessandro Siani torna all'Europauditorium di Bologna con 'Fake news'; Alessandro Siani al Teatro EuropAuditorium di Bologna con ‘Fake News’.

Su Rai 1 Io e dobbiamo parlare, con la coppia inedita Alessandro Siani Leonardo PieraccioniSi intitola Io e dobbiamo parlare, e i due attori interpretano due poliziotti molto diversi che ne combineranno di tutti i color ... iodonna.it

Io e te dobbiamo parlare, il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni stasera in tv: trama e castLa sera di Pasquetta si tinge di leggerezza e ritmo con una commedia che ha già conquistato il pubblico in sala. Io e te dobbiamo parlare arriva in prima serata su Rai 1 lunedì 6 aprile, per la prim ... today.it

Alessandro Siani torna all'Europauditorium di Bologna con 'Fake news'. Il 18 e 19 aprile con uno spettacolo monologo #ANSA facebook

Alessandro Siani torna all'Europauditorium di Bologna con 'Fake news'. Il 18 e 19 aprile con uno spettacolo monologo #ANSA x.com