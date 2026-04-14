Se il pubblico è ancora in sala anche con la guerra alle porte significa che la voglia di ridere c’è sempre soprattutto nei momenti difficili | così Alessandro Siani Pintus | Il politicamente corretto è finito grazie anche a Checco Zalone

Da ilfattoquotidiano.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Siani ha affermato che anche in tempi difficili il pubblico continua a cercare momenti di divertimento, sottolineando la voglia di ridere. Angelo Pintus ha commentato che il politicamente corretto è finito, citando anche il contributo di Checco Zalone. I due attori sono pronti a condurre la sesta edizione di “LOL: Chi ride è fuori”, disponibile su Prime Video dal 23 aprile, affiancati da Federico Basso e Andrea Pisani.

Alessandro Siani e Angelo Pintus – con due speciali “assi nella manica” Federico Basso e Andrea Pisani – sono pronti a tornare al timone di “LOL: Chi ride è fuori”, giunto alla sesta edizione, disponibile su Prime Video dal 23 aprile. A sfidarsi ci saranno: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada. Che impressione vi hanno fatto i protagonisti di quest’anno? Siani: Mi sembra una comitiva. Mi sembra un gruppo che ha fatto, secondo me, dell’affiatamento, dell’imprevedibilità un dogma in questa edizione. Devo dire che, secondo me, sorprenderà anche i fan accaniti di questo programma Pintus: Sono sciocchi quindi funzionano (ride, ndr).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

se il pubblico 232 ancora in sala anche con la guerra alle porte significa che la voglia di ridere c8217232 sempre soprattutto nei momenti difficili cos236 alessandro siani pintus il politicamente corretto 232 finito grazie anche a checco zalone
© Ilfattoquotidiano.it - “Se il pubblico è ancora in sala anche con la guerra alle porte, significa che la voglia di ridere c’è sempre, soprattutto nei momenti difficili”: così Alessandro Siani. Pintus: “Il politicamente corretto è finito, grazie anche a Checco Zalone”

Checco Zalone batte anche se stesso: Buen Camino supera Quo Vado? per numero di spettatoriZalone è ormai un fenomeno tutto italiano e sempre più inarrestabile al cinema, tanto da arrivare a battere perfino il suo precedente record che...

Talvolta è meglio ridere, anche se a malincuore, che piangere, anche se a ragioneSono circa tre mesi che, da Oltreoceano, continuano a pervenire notizie di un cessate il fuoco imminente, tanto in Ucraina, quanto in Medioriente.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.