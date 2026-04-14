Se il pubblico è ancora in sala anche con la guerra alle porte significa che la voglia di ridere c’è sempre soprattutto nei momenti difficili | così Alessandro Siani Pintus | Il politicamente corretto è finito grazie anche a Checco Zalone

Alessandro Siani ha affermato che anche in tempi difficili il pubblico continua a cercare momenti di divertimento, sottolineando la voglia di ridere. Angelo Pintus ha commentato che il politicamente corretto è finito, citando anche il contributo di Checco Zalone. I due attori sono pronti a condurre la sesta edizione di “LOL: Chi ride è fuori”, disponibile su Prime Video dal 23 aprile, affiancati da Federico Basso e Andrea Pisani.

Alessandro Siani e Angelo Pintus – con due speciali “assi nella manica” Federico Basso e Andrea Pisani – sono pronti a tornare al timone di “LOL: Chi ride è fuori”, giunto alla sesta edizione, disponibile su Prime Video dal 23 aprile. A sfidarsi ci saranno: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada. Che impressione vi hanno fatto i protagonisti di quest’anno? Siani: Mi sembra una comitiva. Mi sembra un gruppo che ha fatto, secondo me, dell’affiatamento, dell’imprevedibilità un dogma in questa edizione. Devo dire che, secondo me, sorprenderà anche i fan accaniti di questo programma Pintus: Sono sciocchi quindi funzionano (ride, ndr).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se il pubblico è ancora in sala anche con la guerra alle porte, significa che la voglia di ridere c’è sempre, soprattutto nei momenti difficili”: così Alessandro Siani. Pintus: “Il politicamente corretto è finito, grazie anche a Checco Zalone” Checco Zalone batte anche se stesso: Buen Camino supera Quo Vado? per numero di spettatoriZalone è ormai un fenomeno tutto italiano e sempre più inarrestabile al cinema, tanto da arrivare a battere perfino il suo precedente record che... Talvolta è meglio ridere, anche se a malincuore, che piangere, anche se a ragioneSono circa tre mesi che, da Oltreoceano, continuano a pervenire notizie di un cessate il fuoco imminente, tanto in Ucraina, quanto in Medioriente.