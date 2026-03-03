Angelo Pintus alla ChorusLife Arena con il suo nuovo spettacolo Nabana

Angelo Pintus sarà a Bergamo dal 13 al 15 marzo con il suo nuovo spettacolo “Nabana” alla ChorusLife Arena. L’attore e comico, noto per le sue apparizioni televisive, teatrali e cinematografiche, porterà sul palco il suo ultimo spettacolo. La performance si svolgerà in tre serate consecutive presso la struttura della ChorusLife Arena.

Angelo Pintus arriva a Bergamo. L’attore e comico, apprezzato dal pubblico in tv, al cinema e nei teatri, sarà in scena alla ChorusLife Arena con il suo nuovo spettacolo “Nabana” dal 13 a 15 marzo. Dallo scorso gennaio questo artista è in tour nei Palasport di tutta Italia con il suo nuovo lavoro. Angelo Pintus e` un comico italiano molto conosciuto per il suo stile di umorismo energico e per le sue performance esilaranti. E` nato il 21 maggio 1975 a Trieste. Pintus ha guadagnato una grande popolarita` grazie ai suoi spettacoli teatrali, poi trasmessi da Tv e piattaforme e alla sua partecipazione a programmi televisivi di successo.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Grazie Angelo Pintus per aver trasformato la Prealpi SanBiagio Arena in un’esplosione di risate, energia e divertimento unico. Due serate piene di comicità, ritmo e momenti che ci hanno fatto ridere fino alle lacrime. Un enorme grazie per l’allegria, la carica e i - facebook.com facebook