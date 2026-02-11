Dimentica abbonamento ma lo segnala all’autista del bus | quindicenne disabile lasciato a piedi sotto la pioggia

Un quindicenne disabile è rimasto a piedi sotto la pioggia, dimenticato sull’autobus. La famiglia aveva segnalato il problema all’autista, ma nessuno si è preoccupato di aiutarlo. Alla fine, il ragazzo ha dovuto aspettare che qualcuno si accorgesse di lui, mentre il maltempo continuava a peggiorare. La vicenda mette in discussione come vengono gestiti i casi di disabilità e attenzione verso i più fragili.

Un episodio che scuote le coscienze arriva da Vicenza, dove la rigidità burocratica sembra aver prevalso sul buon senso e sull'umanità. Protagonista della vicenda è un ragazzo di quindici anni con disabilità che, all'uscita da scuola, è salito sull'autobus della linea Svt. Accortosi di non avere con sé l'abbonamento, il giovane ha scelto la strada della correttezza: si è avvicinato al conducente per segnalare spontaneamente la dimenticanza. La risposta dell'operatore, tuttavia, è stata inflessibile: il minore è stato costretto a scendere dal mezzo proprio mentre iniziava a piovere. Il paradosso della vicenda risiede nelle stesse norme dell'azienda di trasporto berica.

Un ragazzino di 15 anni, disabile, ha dimenticato l’abbonamento del bus e l’autista gli ha chiesto di scendere sotto la pioggia.

Un ragazzo di 15 anni con disabilità si è dimenticato il biglietto dell’autobus, ma ha deciso di avvisare l’autista.

