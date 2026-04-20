Comune di Baronissi | EUG 2026 Baronissi protagonista degli European Universities Games

Il Comune di Baronissi ha annunciato che ospiterà le European Universities Games nel 2026, con l'obiettivo di mettere in mostra il ruolo della città come protagonista dell'evento. La sindaca ha sottolineato come questa occasione rappresenti un'opportunità per valorizzare sport, cultura e giovani nel territorio, evidenziando l'importanza di questa manifestazione per la comunità locale. La scelta di Baronissi si inserisce in un progetto più ampio di promozione e sviluppo della città.

La Sindaca Anna Petta: “Sport, cultura e giovani: una grande opportunità per il nostro territorio”. Baronissi si prepara a vivere da protagonista gli European Universities Games 2026, la più importante manifestazione sportiva universitaria europea, che porterà sul territorio migliaia di atleti da tutto il continente. Il Campus di Baronissi sarà uno dei poli centrali dell’evento e ospiterà numerose discipline sportive, confermando il ruolo strategico della città all’interno del sistema sportivo e universitario campano. Nel dettaglio, le strutture del Campus accoglieranno le competizioni di pallavolo, padel, beach handball, beach volley, badminton, 3×3 basket, calcio e basket presso il Palairno, trasformando Baronissi in un vero hub sportivo internazionale per tutta la durata della manifestazione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Comune di Baronissi: “EUG 2026, Baronissi protagonista degli European Universities Games” Notizie correlate European Universities Games 2026: la presentazione al Teatro VerdiSi è tenuta stamattina al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno la prima conferenza stampa di avvicinamento agli European Universities Games... Sarno ospiterà gli European Universities Games: l'annuncio del sindacoSarno farà parte del villaggio sportivo degli European Universities Games, in programma dal 18 luglio al 1° agosto 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Baronissi (SA). ‘EUG 2026’, la citta protagonista degli ‘European Universities Games 2026’; LA MOSTRA TERREMOTI D’ITALIA FA TAPPA A NAPOLI; Sport - Black out del Napoli contro la Lazio: a rischio il secondo posto; Giochi Europei Universitari, è partito il countdown. Baronissi, EUG 2026: la città protagonista degli European Universities GamesBaronissi, 17 Aprile – Baronissi si prepara a vivere da protagonista gli European Universities Games 2026, la più importante manifestazione sportiva universitaria europea, che porterà sul territorio m ... sciscianonotizie.it Comune di Baronissi: Al via la II Edizione dell’incontro sulla Neurodiversità e lo Spettro AutisticoBaronissi rafforza il proprio impegno nella sensibilizzazione sulla neurodiversità e nella promozione di una società più inclusiva con la seconda edizione dell’incontro Neurodiversità e Spettro ... napolivillage.com Oggi la Sindaca Anna Petta ha partecipato, in rappresentanza del Comune di Baronissi, al 50° anniversario di ANCI Campania, svoltosi a Napoli presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio. Un appuntamento istituzionale di rilievo che ha riu - facebook.com facebook