Calabria | UdC Nuovo CDU e DC cercano unità per le comunali di Reggio e rilancio politico regionale
Reggio Calabria si avvicina a una svolta politica. L’Unione di Centro, il nuovo CDU e la Dc cercano di unirsi per le comunali. La lotta politica si fa più intensa, con i partiti che vogliono rilanciare il loro ruolo in città e in regione. La campagna elettorale entra nel vivo, e le alleanze potrebbero cambiare gli equilibri locali.
Reggio Calabria si prepara ad una significativa svolta politica con la discesa in campo dell’UdC in vista delle prossime elezioni comunali. Un documento-appello, approvato il 10 febbraio 2026, mira a ricomporre l’area cattolico-moderata in tutta la regione Calabria, sollecitando un ritorno all’impegno politico per affrontare le sfide attuali. L’iniziativa, fortemente voluta da una compagine di rappresentanti reggini dell’UdC, del Nuovo CDU e della Democrazia Cristiana, oltre a singoli esponenti politici, si concretizza in un’esplicita richiesta di convergenza e collaborazione. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare una presenza più incisiva all’interno del panorama politico locale e regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
UDC Reggio Calabria: Guarna guida il nuovo dipartimento per politiche sociali e benessere, un ritorno strategico.
L’Unione di Centro di Reggio Calabria ha deciso di rafforzare la sua presenza sul territorio.
Noi Moderati al lavoro per le comunali di Reggio Calabria
Argomenti discussi: Elezioni Comunali a Reggio Calabria, l’UDC scende in campo a Reggio Calabria e approva un documento-appello.
Elezioni Comunali a Reggio Calabria, l’UDC scende in campo a Reggio Calabria e approva un documento-appelloOggi 10 febbraio 2026, noi Salvatore Borzumì, Filippo Capellupo, Gino Cordova, Rocco Licastro, Paolo Arillotta, Giuseppe Pinto, Aldo De Caridi, Pietro Marino e Luigi Marcianò, in qualità di rappresen ... strettoweb.com
L’UDC Calabria nomina Luca Gencarelli nuovo vicesegretario regionaleIl consigliere comunale di Luzzi assume la delega all’organizzazione del partito. Bulzomì: «Scelta strategica per rafforzare la presenza sul territorio». cosenzachannel.it
Calabria, Lega: grazie a Mancuso per ottimo lavoro. Valeria Sudano nuovo commissario regionale. https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/02/calabria-lega-grazie-a-mancuso-per-ottimo-lavoro-693bfce8-bfca-4e7b-bf80-e770fe22d932.html - facebook.com facebook
