Calabria | UdC Nuovo CDU e DC cercano unità per le comunali di Reggio e rilancio politico regionale

Reggio Calabria si avvicina a una svolta politica. L’Unione di Centro, il nuovo CDU e la Dc cercano di unirsi per le comunali. La lotta politica si fa più intensa, con i partiti che vogliono rilanciare il loro ruolo in città e in regione. La campagna elettorale entra nel vivo, e le alleanze potrebbero cambiare gli equilibri locali.

Reggio Calabria si prepara ad una significativa svolta politica con la discesa in campo dell’UdC in vista delle prossime elezioni comunali. Un documento-appello, approvato il 10 febbraio 2026, mira a ricomporre l’area cattolico-moderata in tutta la regione Calabria, sollecitando un ritorno all’impegno politico per affrontare le sfide attuali. L’iniziativa, fortemente voluta da una compagine di rappresentanti reggini dell’UdC, del Nuovo CDU e della Democrazia Cristiana, oltre a singoli esponenti politici, si concretizza in un’esplicita richiesta di convergenza e collaborazione. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare una presenza più incisiva all’interno del panorama politico locale e regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Unione di Centro di Reggio Calabria ha deciso di rafforzare la sua presenza sul territorio.

