Dichiarazioni dei redditi 2026 online i modelli aggiornati | le novità di quest’anno

La campagna per le dichiarazioni dei redditi 2026 sta per aprire. Le versioni aggiornate dei modelli sono già disponibili online, pronte a raccogliere le dichiarazioni dei contribuenti. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 sono state integrate, così i cittadini possono già prepararsi a compilare i moduli con le nuove regole.

La stagione delle dichiarazioni dei redditi si prepara a partire. Dopo la pubblicazione della prima versione lo scorso dicembre, arrivano le nuove versioni in bozza, aggiornate alle novità della Legge di Bilancio 2026. Questo consente a tutti gli operatori di familiarizzare in anticipo con le modifiche, preparando la compilazione in modo più consapevole e accurato. Tutto questo in attesa delle versioni definitive e dell’apertura ufficiale dei canali di trasmissione. I modelli disponibili. L’Agenzia ha aggiornato l’intero pacchetto di dichiarazioni dei redditi. Nello specifico, sono ora disponibili in versione non definitiva: Modello 730 per dipendenti e pensionati;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Sono disponibili online le bozze dei modelli dichiarativi 2026, relativi all’anno d’imposta 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo piano dell’Agenzia delle Entrate per il 2026 prevede un incremento delle attività di controllo, con circa 530.

