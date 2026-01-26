Comunali i manifesti di Giordano | la corsa alla candidatura a sindaco

A pochi mesi dalle elezioni comunali, ad Avellino si intensificano le attività di campagna elettorale. I manifesti di Giordano, affissi nelle strade della città, segnano l'inizio della corsa alla candidatura a sindaco. Un passaggio importante che anticipa il confronto tra i candidati e la definizione delle strategie politiche in vista delle elezioni. La campagna elettorale si fa più visibile e concreta con la presenza dei manifesti, simbolo di un confronto pubblico e trasparente.

Tempo di lettura: 2 minuti Avellino la campagna elettorale entra nel vivo e lo fa a colpi di manifesti 6×3. Nelle ultime ore, infatti, sono comparsi i grandi cartelloni affissi dal consigliere comunale uscente Pd Nicola Giordan o, un’iniziativa che molti leggono come un segnale politico chiaro in vista delle prossime elezioni amministrative anche al netto dei problemi interni al Pd, oltre che a tutto il campo largo. I manifesti rappresentano una vera e propria presa di posizione pubblica: un modo per rivendicare con decisione il candidato del Partito Democratico, fugando dubbi e indiscrezioni che avevano animato il dibattito politico locale nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

