Comunali 2026 i 36 candidati consiglieri della lista Venezia è tua

La lista civica Venezia è tua ha annunciato i nomi dei 36 candidati consiglieri che parteciperanno alle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. La lista supporta il candidato sindaco di centrosinistra, Andrea Martella. I candidati sono stati ufficializzati nelle ultime settimane e rappresentano la squadra che si presenterà alle urne per il rinnovo del consiglio comunale.

La lista civica Venezia è tua ha ufficializzato i 36 candidati consiglieri in corsa alle prossime elezioni comunali, in programma il 24 e 25 maggio, a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra, Andrea Martella.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday«Venezia è Tua ha un.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri dell'UdcL'Unione di Centro (Udc) ha ufficializzato oggi, sabato 18 aprile, i 36 candidati consiglieri in corsa alle prossime elezioni comunali di Venezia, in... Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri di Fratelli d'ItaliaDopo aver annunciato nei giorni scorsi Giuseppe Grassi, primario della Cardiologia dell'ospedale Civile di Venezia, Fratelli d'Italia ha presentato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri dell'Udc; Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - Avviso relativo alla presentazione delle candidature - VADEMECUM; Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri di Fratelli d'Italia; Elezioni comunali a Cascina: i candidati del Movimento Cinque Stelle. I candidati del Partito Democratico alle elezioni comunali 2026Il principale partito del centrosinistra presenta la lista di 36 nomi in vista delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio ... veneziatoday.it Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri dell'UdcBonafè: «Una lista formata da professionisti e persone della società civile che ogni giorno affrontano le difficoltà ma anche la bellezza di abitare in questa meravigliosa città» ... veneziatoday.it I 30 candidati di Terra&Acqua per le elezioni comunali 2026 Una lista rinnovata che punta su competenze diffuse e radicamento territoriale Una squadra profondamente rinnovata, eterogenea e distribuita su tutto il territorio comunale: così si presenta la lista ci - facebook.com facebook