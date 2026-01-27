Comprare casa a Bari prezzi in crescita fino al +12% | il Centro traina il mercato
L’andamento del mercato immobiliare a Bari mostra un aumento dei prezzi, con una crescita media del 6,7% nel primo semestre 2025. Il centro della città contribuisce in modo significativo a questa dinamica, confermando un trend positivo per chi desidera investire o acquistare una casa nella zona. Questi dati indicano un contesto di crescente interesse e valorizzazione delle proprietà nel capoluogo pugliese.
Nella prima parte del 2025, i prezzi delle abitazioni a Bari hanno registrato un incremento medio del 6,7%, secondo i dati dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. Un dato che si colloca sopra la media nazionale e che riflette un interesse crescente per la città, sostenuto sia dalla domanda residenziale sia da quella legata agli investimenti turistici e locativi. Comprare casa a Bari richiede un’analisi approfondita perché alcuni quartieri mostrano rialzi molto più marcati, mentre altri risultano stabili. Il centro di Bari spinge i valori. La macroarea del Centro di Bari è quella che registra la crescita più significativa, con un aumento dei prezzi del 12,1% rispetto al secondo semestre del 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
